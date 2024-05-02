Дуда зазначив, що необхідно підтримувати процес вступу до Євросоюзу України, Молдови та країн Західних Балкан.

Польський президент Анджей Дуда назвав пріоритети під час головування Варшави в Євросоюзі. Серед них і питання євроінтеграції України.

Нагадаємо, Польща буде головувати у ЄС в першій половині 2025 року.

Дуда зазначив, що необхідно підтримувати процес вступу до Євросоюзу України, Молдови та країн Західних Балкан, пише RMF24. "Пріоритетом наступного року під час головування буде якнайшвидше зробити ці країни повноправними членами ЄС", – заявив він.

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Президент Польщі також нагадав про відданість справі відбудови України, яка зможе відбити агресію Росії. "Ми хочемо допомогти. Ми вважаємо, що вся наша спільнота повинна брати участь у процесі відбудови України, щоб вона знову стала ефективною державою, яка швидко розвивається, забезпечує заможне життя своїм громадянам", – сказав Дуда.

Крім того, президент зауважив, що першим пріоритетом польського головування буде зміцнення співпраці між Євросоюзом та США і зміцнення глобальної безпеки.

Підсумовуючи Дуда сказав, що під час головування Польща проведе два великі саміти: Євросоюз – США та Євросоюз – Україна. Саміт щодо України буде зосереджений на питаннях відбудови та вступу країни до ЄС.

Вступ України до ЄС

Понад десять років Євросоюз здавався закритим клубом, до якого прагнуть потрапити лише кілька країн. Але вторгнення РФ в Україну змінило ситуацію. У грудні 2023 року Брюссель ухвалив рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, а також надав Грузії статус країни-кандидата.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що між Україною і абсолютною більшістю країн-членів ЄС є "джентельменська угода" про затвердження старту переговорів про вступ у червні.

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