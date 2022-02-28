Україна повинна вступити до Євросоюзу, заявила в інтерв'ю Euronews президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

На питання кореспондента про те, як в ЄС реагують на що, що десятки тисяч людей по всій Європі виходять на вулиці і висловлюють свою підтримку Україні, вимагаючи прийняти її в Євросоюз, фон дер Ляйен сказала:

"Україна хоче нашої повної солідарності і вона побачить її. Україна вже включена в деякі процеси, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Ми тісно співпрацюємо і в інших сферах, наприклад, в енергетиці та інших областях. З часом Україна приєднається до нас. Ця країна - частина нашої сім'ї, одна з нас, і ми хочемо бачити її в Євросоюзі"

Володимир Зеленський також сьогодні під час бесіди з фон дер Ляйєн обговорив перспективи членства Києва в Євросоюзі, про що повідомив у своєму Twitter.

Раніше представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни-члени Європейського Союзу нададуть Україні бойові літаки для боротьби з російською агресією.