Він зауважує, що кожна країна повинна забезпечити перемогу свободи над тиранією.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в цетрі Києва наголосив на необхідності переконатися, що Україна виграє війну.

Про це йдеться у дописі на сторінці Шаппса у соцмережі Х (раніше Twitter), до якого також додано відео, на якому міністр перебуває на Михайлівській площі у Києві. "Я в Києві, щоб підняти на сполох демократичний світ - ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну", - зазначив він.

Шаппс додав, що його країна зробила більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. "Тепер кожна нація має зробити те саме та забезпечити перемогу свободи над тиранією", - наголосив міністр.

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Візит Шаппса до Києва: що відомо

Вчора стало відомо, що британський міністр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у столиці. Повідомлялося, що вони обговорювали посилення української протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та потреб української армії в озброєнні й боєприпасах, а також спільне виробництво зброї.

Шаппс під час зустрічі із Зеленським зазначив, що він вже не вперше в Україні. За його словами, Велика Британія й надалі допомагатиме нашій країні, зокрема, в підготовці військовослужбовців.

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