Замість 105 євро українці тепер платитимуть 244,22 євро за місяць.

У Нідерландах з 1 жовтня для українських біженців збільшать плату за проживання у державних притулках – зі 105 євро до 244,22 євро за місяць. Про це повідомила міністерка у справах біженців і міграції Мона Кейзер, пише NOS.

Зазначається, у такий спосіб тут хочуть зменшити нерівність між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

"Збільшення особистого внеску використовується для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода та електроенергія", – пояснила Кейзер.

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Крім того, дорослі українці, які проживають у притулках, де для них готують їжу, тепер будуть платити додатково ще й за харчування 252,18 євро на місяць. Таким чином, максимальний внесок для сім'ї з двох дорослих становитиме 992,80 євро на місяць.

Якщо це спричинить фінансові труднощі, муніципалітети можуть застосовувати індивідуальний підхід до переміщеної особи або члена її родини, повідомляє видання.

Уряд Нідерландів вважає, що праця має залишалася вигідною, тому в Положенні про розміщення переміщених осіб з України вказано, що працюючі люди завжди матимуть більше грошей у розпорядженні, ніж ті, хто отримує допомогу на проживання.

Проблеми українських біженців: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, з 1 липня в Австрії ввели обов'язкові роботи для біженців. Одержувачі притулку повинні, наприклад, доглядати за парками, допомагати в будинках для людей похилого віку або займатися прибиранням. За годину роботи передбачена оплата в розмірі 1,6 євро. Відмова від участі двічі без поважної причини загрожує втратою базової допомоги: замість квартири - просто місце для сну, позбавлення медичного страхування, харчування та лікування стануть мінімальними.

Також стало відомо, що Британія відправляє додому біженців з України. Країна відмовляє у наданні притулку українцям, які через війну втекли сюди, аргументуючи тим, що повернення додому є безпечним. У юридичній фірмі розповіли, що до них щотижня звертаються українці, заявки яких Міністерство внутрішніх справ відхилило. Поки юристи розглядають апеляційні справи, люди змушені місяцями перебувати у невизначеності.

Крім того, Швейцарія хоче різко обмежити кількість українських біженців або скасувати статус захисту для них. Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради подання про повне скасування "статусу захисту S", на підставі якого українці можуть перебувати в країні і отримувати грошову та іншу допомогу від держави. SVP аргументує свою пропозицію тим, що більша частина української території не зачеплена бойовими діями і може вважатися стабільною. Як пояснюють ЗМІ, українські біженці "дійсно створюють проблеми" для місцевих органів влади, оскільки на них покладено обов’язок забезпечити українців житлом та грошовою допомогою.

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