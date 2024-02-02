Він наголосив, що за діями США спостерігає весь світ.

Cполучені Штати Америки працюють над забезпеченням миру для українського народу перед обличчям російської агресії. Вашингтон має продовжувати надавати Києву підтримку.

Таку заяву зробив під час виступу на Національному молитовному сніданку в Капітолії у Вашингтоні президент США Джо Байден, повідомляє "Голос Америки". У своїй промові він також згадав про народи Ізраїлю та Палестини.

"Ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І, як і багато хто з вас у цій залі, працюю над тим, щоби повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлі, стабільний мир між двома державами. Для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм", – наголосив американський лідер.

Байден додав, що за Америкою спостерігає весь світ. За його словами, немає нічого, що виходить за рамки можливостей Сполучених Штатів.

"Я сподіваюся, що ми продовжимо вірити, що наші найкращі дні попереду, і як нація ми продовжуємо вірити в чесність, порядність, гідність і повагу... Разом ми віримо в Америку. Це моя молитва - пам'ятати, хто ми є! Ми - Сполучені Штати Америки. Немає нічого, і я кажу це щиро, нічого, що виходить за рамки наших можливостей, якщо ми будемо діяти разом. Ми єдина нація у світі, яка вийшла з будь-якої кризи, сильнішою, ніж ми входили, коли діяли разом!" – сказав президент США.

Допомога Україні від США

Заява Байдена пролунала на тлі багатомісячної затримки в схваленні запиту адміністрації президента США на виділення додаткового фінансування, де йдеться, зокрема, про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Сума цього пакету становить понад 100 млрд доларів, з яких біля 60 млрд передбачено саме для України.

Основною перепоною стала позиція низки законодавців – вони вимагають посилення прикордонної політики через мігрантську кризу на південному кордоні США. Без цього схвалювати допомогу Україні вони відмовляються.

Проте останнім часом лунає дедалі більше повідомлень, що американські чиновники близькі до угоди. 1 лютого лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер повідомив, що вже наступного у Сенаті відбудеться голосування щодо додаткового законопроекту про допомогу Україні та національної безпеки, який включає двопартійну угоду про прикордонні та імміграційні обмеження.

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