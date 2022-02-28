Австралійські фінансові санкції, заборона на поїздки щодо Путіна та інших російських чиновників набули чинності.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Він також перерахував політиків, в ряд яких став Путін: "Надзвичайно рідко призначається глава держави, і це відображає глибину нашої заклопотаності. Президент Путін приєднується до дуже невеликої групи, в яку входять Роберт Мугабе з Зімбабве, Муаммар Каддафі з Лівії і Башар аль-Асад з Сирії".