Одного із засуджених засудили до 15 місяців позбавлення волі.

В Австрії засудили п'ятеро чеченців за переслідування чеченських жінок у Відні з вимогою жити за традиціями Чечні і згідно з ісламськими нормами поведінки.

Читайте такожУ Франції школярка зізналася, що оббрехала вчителя перед його звірячим вбивством через карикатури на МухаммедаПро це повідомляє Die Presse.

За версією слідства, вони утворили злочинну групу, яка виконувала функції «поліції моралі».

Найстаршому із засуджених 38 років. Його єдиного визнали повністю винним і засудили до 15 місяців позбавлення волі, 10 з яких – умовний термін.

Решта обвинувачених, яким від 19 до 20 років, отримали приблизно такі ж терміни. При цьому двоє з них вже відбувають покарання за іншими статтями.

Переслідування чеченських жінок у Відні: що ще відомо

У разі, якщо поведінка чеченських жінок або їх зовнішній вигляд здавалися засудженим «не відповідним» традиційним нормам, їхні фотографії виставляли в закритих групах в соцмережах.

Повідомлялося про декілька фактів побиття.

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Автор: УНІАН