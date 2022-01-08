Також тварин віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів.

Іспанія визнала домашніх улюбленців законними членами родини. Відтепер вони матимуть справжню ідентифікаційну картка, яка буде внесена до національної бази даних.

Також тварин віднесуть до справжніх розумних істот, а не об'єктів, повідомляється в сюжеті ТСН.

Документ підтримали власники домашніх тварин.

"Тепер під час розлучень суд, так само як і з дітьми вирішуватиме, кому краще піклуватися про улюбленця. Котик чи песик дістанеться тому, у кого краща фінансова спроможність. А ще від тварин буде складніше відмовитися й викинути на вулицю", - йдеться в сюжеті.

Також суди при розлученні можуть обмежити батькам можливість бачити своїх дітей, якщо з'ясується, що вони жорстоко поводилися зі своїми домашніми тваринами, пише El Pais.

Домашні тварини тепер також можуть бути включені до заповітів. Якщо заповітів немає, їх передадуть спадкоємцям, адміністративному органу, або центру, що опікується покинутими тваринами. Якщо жоден із спадкоємців не бажає взяти на себе опіку над твариною, її можуть передати третій особі для догляду та захисту.

У оновленому законодавстві також вказується, що якщо хтось знайшов загублену тварину, її слід передати власнику або особі, яка за нею доглядає, якщо немає ознак жорстокого поводження або що тварину покинули навмисно. У такому випадку треба буде повідомити про це у відповідні органи.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск розкритикував людей, які заводять домашніх тварин замість дітей, і заявив, що це прояв егоїзму. За словами Франциска, така практика принижує людей, "позбавляє нас людяності".

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