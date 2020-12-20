За словами президента, зараз Україна не входить до списку країн, які першими отримують вакцину.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, опублікованому на сайті глави держави.

Читайте такожЗеленський очікує призначення нового спецпредставника США з питань України

"Я вважаю, що саме США і Великобританія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими", - вважає він.

За словами президента, зараз Україна не входить до списку країн, які першими отримують вакцину.

Президент підкреслив, що відстрочка передачі Україні вакцини може стати геополітичним викликом.

"Я вважаю, що це питання може стати ще одним геополітичним ударом, це буде ще одна сильна інформаційна війна з боку Росії, і тут вже все в руках Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що вакцину "Супутник" сьогодні пропонують в суспільстві та в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації. Звичайно, пояснити українському суспільству, чому, якщо Америка і Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, - будь-якій людині, що помирає, пояснити це неможливо", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що в питанні вибору вакцини Україна зосереджена на якості продукту.

"Інша справа, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. До того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна насамперед базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину", - пояснив президент.

Також він підкреслив, що Україна наполягатиме на отриманні перевірених вакцин.

"Україна буде боротися за те, щоб наші партнери дали нам вакцину, яка підтверджена - Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Це те, що підтверджено", - сказав він.

Хронологія подій

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець