США досі не мають чіткої позиції щодо створення спеціального трибуналу для засудження росіян за воєнні злочини.

В Організації об'єднаних націй циркулює проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на кшталт Нюрнберга, щоб притягнути російське керівництво Росії до відповідальності за злочини агресії в Україні.

"Є ознаки того, що опір США цій пропозиції може ослабнути через наполегливий тиск з боку президента України Володимира Зеленського", - пише видання The Guardian.

Зазначається, що цього тижня посол США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що цього прагне Україна й це матиме велике значення.

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"Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи матимуть вони голоси на загальних зборах? Поки що всі резолюції щодо України отримували схвалення. Кількість голосів була досить великою", - сказала Бет Ван Шаак.

Утім, додала вона, США досі не мають чіткої позиції щодо створення спеціального трибуналу. Однак вона вважає доцільним проведення заочних судів над росіянами, звинуваченими у військових злочинах, якщо їх не можливо екстрадувати.

Вона припустила, що США можуть розсекретити розвіддані, щоб допомогти виявити головних відповідальних за підготовку та ведення війни, що явно порушила статут ООН.

Ван Шаак сказала, що розглядаються два варіанти щодо трибуналу. Перший — це двосторонній договір між Україною та ООН, який "благословить" Генеральна Асамблея. Він створить окремий трибунал, який матиме політичну підтримку всієї міжнародної спільноти.

Другим варіантом, за її словами, є національний суд, створений Україною з ЄС або Радою Європи із додаванням міжнародного елементу, можливо, схвалений на голосуванні Генеральною асамблею ООН.

В обох випадках мова йтиме про суд за злочин агресії. "Це буде обмежена кількість обвинувачених, імовірно, вище політичне керівництво, а також, можливо, деякі вищі військові особи", - сказала вона.

Міжнародний трибунал для РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти нашої держави. Створення такого трибуналу підтримали ПАРЄ, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея ОБСЄ.

3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Глава держави переконаний, що трибунал буде і справедливість буде.

Раніше Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

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