Україна збирає критичну масу підтримки для запуску цього трибуналу.

Україна збирає критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу щодо щодо злочину агресії РФ проти України.

"Увесь цей тиждень працювали на різних рівнях у європейських столицях для того, щоб здобути критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу – трибуналу щодо російської агресії. Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці... Всюди зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів", - зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверенні до українців наприкінці 282-го дня війни.

Зеленський висловив впевненість, що трибунал буде і справедливість буде.

Відео дня

Також глава держави зазначив, що наразі є доволі активний рух і щодо іншого пункту української формули миру – продовольчої безпеки.

"Кожен день використовуємо, щоб світ бачив і відчував, що глобальна стабільність можлива лише разом з Україною", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що сьогодні в порт Одеси зайшло вже третє судно в межах нашої ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – "Зерно з України". Загалом до кінця весни планується відправити близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем.

"Це буквально порятунок від голоду для мільйонів людей. І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи", - підкреслив Зеленський.

Також він додав, що за рахунок іншої ініціативи – експортної зернової – на продовольчий ринок поставлено майже 13 млн тонн української агропродукції. "Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання", - зазначив президент.

Умови миру від Зеленського

20 листопада президент Володимир Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами Зеленського, формула миру дуже чітка і кожен її пункт повністю пропрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Президент наголосив, що кожен з цих пунктів – це конкретні рішення для безпеки, і тоді російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі.

Раніше російський публіцист Валерій Соловей повідомив, що Вашингтон передав Москві інформацію про "формулу" мирної угоди, однак Кремль відповів на це ескалацією.