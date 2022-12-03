Україна збирає критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу щодо щодо злочину агресії РФ проти України.
"Увесь цей тиждень працювали на різних рівнях у європейських столицях для того, щоб здобути критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу – трибуналу щодо російської агресії. Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці... Всюди зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів", - зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверенні до українців наприкінці 282-го дня війни.
Зеленський висловив впевненість, що трибунал буде і справедливість буде.
Також глава держави зазначив, що наразі є доволі активний рух і щодо іншого пункту української формули миру – продовольчої безпеки.
"Кожен день використовуємо, щоб світ бачив і відчував, що глобальна стабільність можлива лише разом з Україною", - підкреслив він.
Зеленський нагадав, що сьогодні в порт Одеси зайшло вже третє судно в межах нашої ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – "Зерно з України". Загалом до кінця весни планується відправити близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем.
"Це буквально порятунок від голоду для мільйонів людей. І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи", - підкреслив Зеленський.
Також він додав, що за рахунок іншої ініціативи – експортної зернової – на продовольчий ринок поставлено майже 13 млн тонн української агропродукції. "Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання", - зазначив президент.
Умови миру від Зеленського
20 листопада президент Володимир Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.
За словами Зеленського, формула миру дуже чітка і кожен її пункт повністю пропрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.
Президент наголосив, що кожен з цих пунктів – це конкретні рішення для безпеки, і тоді російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі.
Раніше російський публіцист Валерій Соловей повідомив, що Вашингтон передав Москві інформацію про "формулу" мирної угоди, однак Кремль відповів на це ескалацією.