Чоловік, незадоволений отриманою від службовців відповіддю, підпалив одну зі стійок для прийому відвідувачів.

У неділю, 17 жовтня, в Єрусалимі поліція затримала 71-річного чоловіка після того, як він спробував влаштувати пожежу в офісі служби судових приставів.

Як передає newsru.co.il, чоловік, по всій видимості, незадоволений отриманою від службовців відповіддю, підпалив одну зі стійок для прийому відвідувачів.

В результаті цього інциденту ніхто не постраждав, проте був заподіяний незначний матеріальний збиток.

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Нагадаємо, у серпні 24-річна мешканка Індії спалила себе після заяви про переслідування з боку поліції та судових органів за вказівкою депутата, котрого вона звинуватила у зґвалтуванні.

На відеозаписі у Facebook дівчина звинуватила депутата в тому, що він використовує свій вплив для переслідування. Вона та її друг назвали імена кількох поліцейських і навіть судді, які нібито брали участь у змові з Раєм.

За кілька хвилин до трагедії дівчина пояснила, що робить це, щоби інші звернули увагу на дискримінацію жінок в країні.

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Автор: Тетяна Герасименко