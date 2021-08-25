Дівчина пояснила, що робить це, щоби інші звернули увагу на дискримінацію жінок в країні.

24-річна мешканка Індії спалила себе після заяви про переслідування з боку поліції та судових органів за вказівкою депутата, котрого вона звинуватила у зґвалтуванні.

Про це повідомляє BBC.

Дівчина разом з другом спалили себе в прямій трансляції у Facebook. Від опіків обидва померли у лікарні.

24-річна мешканка Уттар-Прадеш ще в травні 2019 року звинуватила місцевого депутата Атула Рая у зґвалтуванні у власному домі та подала з приводу вчиненого злочину відповідну заяву до поліції. Сам Рай звинувачення заперечував. Проте вже два роки як він перебуває у в’язниці.

Читайте такожУ Мінську невідомі залишили написи "Слава Україні" й обізвали Путіна – соцмережі (фото)У листопаді 2020 року брат засудженого подав зустрічну заяву до поліції, у якій звинуватив жінку у підробці документів. Того ж місяця її арештували без права внесення застави.

На відеозаписі у Facebook дівчина звинуватила депутата в тому, що він використовує свій вплив для переслідування. Вона та її друг назвали імена кількох поліцейських і навіть судді, які нібито брали участь у змові з Раєм.

За кілька хвилин до трагедії дівчина пояснила, що робить це, щоби інші звернули увагу на дискримінацію жінок в країні.

Водночас чиновники заявили, що кількох офіцерів відсторонили від посад. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

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Автор: Іван Бойко