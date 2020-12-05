Він уточнив, що оголосить про призначення інших кандидатів найближчим часом.

Демократ Джо Байден пообіцяв, що в його кабінет і адміністрацію увійдуть чоловіки і жінки різних рас.

Читайте такожБайден розповів про свої плани на перші 100 днів президентстваРаніше він представив кандидатів на посади держсекретаря, радника з нацбезпеки, директора Національної розвідки і Департаменту внутрішньої безпеки.

"Це буде найрізноманітніший кабінет: раса, колір, стать»,— сказав Байден журналістам. Він уточнив, що оголосить про призначення інших кандидатів найближчим часом.

Планується, що посаду держсекретаря обійме Ентоні Блінкен, Джейк Салліван стане радником з нацбезпеки, Авріл Хайнс - директором Національної розвідки, Алехандро Майоркас очолить Департамент внутрішньої безпеки. Прес-секретарем Білого дому може стати Джен Псакі, передає kommersant.

Вибори президента США

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Автор: УНІАН