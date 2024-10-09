Скандальний мільярдер віднедавна почав активно підтримувати республіканського кандидата.

Американський мільярдер Ілон Маск боїться опинитися у в'язниці, якщо Дональд Трамп, якого він активно підтримує, програє на президентських виборах. Про це він розповів в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

"Якщо він програє — мені кінець. Як думаєте, наскільки тривалим буде моє тюремне ув'язнення? Як думаєте, я побачу своїх дітей?" — сказав Маск.

Він не уточнив, що саме він такого накоїв, що без прямого втручання президента США він може опинитися у в’язниці. Разом з тим мільярдер озвучив сумнівну тезу про те, що в разі поразки Трампа на виборах цього року це будуть останні вибори з реальною конкуренцією між республіканцями і демократами, тому що далі буцімто настане ера "однопартійного правління" демократів.

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"Я вважаю, що якщо Трамп не виграє ці вибори, це будуть останні вибори. За моїм прогнозом, якщо демократична адміністрація буде ще чотири роки, вони легалізують стільки нелегалів, що на наступних виборах не буде хитких штатів", — прогнозує він.

Що таке "хиткі штати"

"Хиткі штати" (англ. swing states або battleground states) — це штати США, де під час президентських виборів немає стабільної підтримки однієї з партій. У той час я більшість штатів десятиліттями голосують за кандидата або від демократів, або від республіканців, виборці хитких штатів можуть змінювати свою політичну орієнтацію від виборів до виборів. У таких штатах результати голосування є непередбачуваними, і перемога може схилитися на користь будь-якого кандидата.

Оскільки результати голосування в решті штатів визначені заздалегідь, перемога кандидата в президенти США зазвичай вирішується саме тим, за кого проголосують хиткі штати. Саме тому під час виборів кандидати ведуть агітацію майже виключно в хитких штатах, адже "свої" штати і так гарантовано проголосують за цього кандидата, а "чужі" штати гарантовано проголосують за опонента.

На виборах 2024 року до переліку хитких штатів відносять Арізону, Джорджію, Мічиган, Неваду, Північну Кароліну, Пенсильванію, Вісконсін.

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