Це перша публічна підтримка передвиборчої кампанії Трампа з боку мільярдера.

Мільярдер Ілон Маск публічно підтримав кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Батлері, штмт Пенсільванія, в суботу, 5 жовтня.

Як пише Associated Press, Маск на заході заявив, що Трамп - єдиний, хто здатен "зберегти демократію в США". Він також попередив, що це можуть бути "останні вибори", якщо Трамп не переможе. Під час заходу Маск був у чорній кепці з гаслом Трампа "Зробимо Америку знову великою (Make America Great Again, MAGA)", підкреслюючи серйозність своїх слів.

"Як бачите, я не просто MAGA - я темний MAGA", - пожартував він, стрибавши на сцені та махавши руками.

Цей виступ став першою участю Маска в передвиборному мітингу Трампа, демонструючи їхнє посилене співробітництво на фінальному етапі виборчої кампанії. Трамп також пообіцяв призначити Маска головою урядової комісії з ефективності у разі свого повернення в Білий дім.

Сам Трамп на мітингу стояв в оточенні броньованого скла. Напередодні під час такого мітингу у нього стріляли.

Ілон Маск і американська політика

Як писав УНІАН, у серпні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі своєї перемоги на виборах планує дати посаду в своїй адміністрації Ілону Маску.

У вересні, після теледебатів між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, Ілон Маск визнав, що виступ Гарріс був кращим, але висловив переконання, що Трамп усе одно буде кращим президентом.

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