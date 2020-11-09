Джордж Буш-молодший вважає вибори чесними, але додає, що Трамп має право оскаржувати результати підрахунку голосів.

Колишній президент США від Республіканської партії Джордж Буш-молодший повідомив, що говорив із Джо Байденом і привітав його з перемогою.

Про це він заявив у неділю 8 листопада, пише Радіо свобода.

За словами Буша, хоча він і має розбіжності в поглядах із Байденом, вважає його "хорошою людиною", а вибори, на яких він отримав більшість голосів виборників - чесними.

"Я висловив теплі привітання та подякував йому за патріотичне послання, яке він озвучив минулої ночі. Я також зателефонував Камалі Гарріс та привітав її з історичними виборами на посаду віцепрезидента", - йдеться в заяві Буша.

Буш також привітав чинного президента Дональда Трампа та його прихильників "із затятою боротьбою в ході кампанії". За його словами, Трамп має право оскаржувати результати підрахунку голосів, хоча немає доказів порушень на виборах.

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Республіканець Джордж Буш був президентом США протягом двох каденцій, перемігши на виборах у 2000 та 2004 роках. Він зазвичай не коментував політичні події в США протягом останніх років. Як правило, колишні президенти США не критикують чинних голів держави від власної партії.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Олександр Топчій