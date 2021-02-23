У Техасі сталася масштабна аварія на залізниці / фото Chief Lonnie Gosch/Cameron Police Dept.
Сьогодні, 23 лютого, в Техасі (США) зіткнулися вантажівка і поїзд, що перевозив паливо. В результаті зіткнення прогримів потужний вибух і почалася пожежа.
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Про це повідомляє Fox News.
За даними видання, поїзд, що перевозив нафту, зіткнувся з 18-колісним автомобілем.
Як повідомляється, і машиніст поїзда, і водій вантажівки вижили в аварії.
Поліція почала евакуацію прилеглих будинків.
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