Дискусії щодо спільного аграрного майбутнього України в ЄС продовжуються.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс пояснив, що проблеми на кордоні України із Польщею - це короткостроковий наслідок війни з Росією. А точніше, відлуння блокування чорноморських коридорів та порушення торгівельних потоків.

Наразі сільське господарство - це загалом єдиний сектор, з яким взагалі є проблеми в контексті майбутнього України в ЄС, підкреслив високий єврочиновник в інтерв'ю УНІАН.

"Я не бачу жодних серйозних проблем поза сільським господарством, тому що вже зараз ми повністю лібералізували доступ до ринку ЄС для всіх українських товарів, і жодних проблем у будь-якому іншому секторі немає", - заявив Домбровскіс.

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З погляду ЄК, це вельми хороший показник для Києва, додав він. Чиновник нагадав, що зараз тривають активні дискусії щодо майбутньої спільної аграрної політики з Україною як потенційного кандидата в ЄС. "Очевидно, нам потрібно буде провести ці дискусії і щодо інших секторів", - уточнив Домбровскіс.

Водночас плідна робота за наведеним курсом триває, для ЄК зрозуміло наступне:

"Що стратегічний вибір зроблено: майбутнє України в ЄС. І тому ми вже зараз працюємо над інтеграцією України в єдиний ринок"

Що треба для деблокади кордону з Польщею

Домбровскіс також коментував УНІАН - наразі процеси щодо деблокади кордону гальмують саме польські чиновники. Він навів приклад, як Румунія запровадила модель введення дозволів на експорт зерна з України. За підсумком, держава уникнула "стрибків" на своїх ринках.

Тобто українське зерно там не створює дестабілізуючого ефекту, тому, якщо Польща раціонально підійде до ситуації, ніякої проблеми не буде.

Також чиновник прокоментував зусилля ЄК щодо протидії Росії. Зокрема, уточнив, коли Європа "поставить хрест" на імпорті їжі з РФ та назвав країну, яка найменше співпрацює у контексті антиросійських санкцій.

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