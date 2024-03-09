КНР проявляє найнижчу залученість в обговоренні тем, як саме Росія уникає санкцій.

Наразі Китай не на боці ЄК у питанні антиросійських санкцій. Він проявляє найменшу залученість в обговоренні тем про те, як саме країна-агресор обходить обмеження.

Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який у цю п'ятницю завітав з візитом до Києва. З ним мала нагоду поспілкуватися кореспондентка УНІАН.

Зокрема, одне з головних питань українців до ЄК: як саме інституція протидіє згаданим хитрощам з боку Росії. Домбровскіс визнав, що, хоча світ намагається чинити опір агресору, далеко не всі країни на держрівні запровадили санкції.

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"Хоча ЄС, США та ряд інших держав запровадили санкції проти Росії, багато інших країн - ні, включаючи таких великих гравців, як Китай, Індія тощо. Тож це, безумовно, дає Росії певний простір для "маневру"", - пояснив він.

Наразі ЄК намагається співпрацювати з урядами, що викликають занепокоєння у цьому контексті. Зокрема, проблема делегована спецпредставнику з питань санкцій: він займається цією історією та намагається координувати роботу зі США та третіми країнами. Певні результати вже є, уточнив віце-президент Європейської комісії. Окремо він згадав про Китай.

"Бачимо, що вони запроваджують певні кроки. Як, наприклад, Туреччина, країни Центральної Азії. Відверто кажучи, ми спостерігали меншу залученість у цьому питанні з боку Китаю, навіть незважаючи на те, що постійно піднімали там цю тему. Але робота триває", - резюмував він.

ЄС розглядає блокування імпорту продовольчих продуктів Росії

Під час спілкування з УНІАН Валдіс Домбровскіс пояснив, чому Єврокомісія досі не ввела заборону на імпорт російських продуктів харчування, і коли це станеться.

Чиновник уточнив, що наразі це рішення на рівні країни ухвалили Польща та Латвія. Зі свого боку ЄК розглядає найкращий спосіб, у який можна було б заблокувати імпорт. "Зараз ми проводимо оцінку і матимемо можливість рухатися вперед досить швидко", - уточнив він.

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