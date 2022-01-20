Референдум в Білорусі має відбутися наприкінці лютого, вирішив так званий "президент".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив на 27 лютого референдум з питання внесення змін і доповнень до конституції.

Відповідний указ Лукашенко підписав сьогодні, повідомляє агентство Belta.by.

Указом визначено формулювання винесеного на референдум питання, яке дослівно відтворюється в бюлетені для голосування: "Чи приймаєте Ви зміни й доповнення Конституції Республіки Білорусь?".

Зміни й доповнення до конституції, які виносяться на референдум, додаються до указу.

Нагадаємо, у проекті нової конституції Білорусі передбачені зміни в структурі влади.

Так, президент обирається на п'ять років, але при цьому "одна і та ж сама особа може бути президентом не більше двох термінів". Обмеження почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Таким чином Лукашенко, якщо переможе на виборах, буде президентом ще два терміни.

Також пропонується створити новий вищий представницький орган – Всебілоруські народні збори.

Протести в Білорусі проти Олександра Лукашенка – що треба знати

У серпні 2020 року в країні спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів. За даними ЦВК Білорусі Лукашенко нібито переміг з величезним відривом.

Почалися масові акції протесту. Силовики застосували силу проти мирних демонстрантів. У ЗМІ з'явилася інформація про велику кількість постраждалих, також писали про жертв.

Низка країн світу, зокрема і Україна, засудили агресивні дії силовиків та не визнали результати виборів у Білорусі. Варто зазначити, що Лукашенка з "перемогою" у виборчих перегонах першими привітали голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін.

Лукашенко вирішив не залишати посаду президента. Пізніше в країні було анонсовано внесення змін в конституцію.