У Білорусі винесли на громадське обговорення проект оновленої Конституції країни.

У Білорусі опублікували проект змін і доповнень до конституції країни від створеної Олександром Лукашенком Конституційної комісії.

Документ з'явився на сайті Національного правового інтернет-порталу.

Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проекту оновленої Конституції. Зробити вони це можуть у вигляді листа на електронну пошту Національного Центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.

З конституції країни прибрали статтю про необмежену кількість президентських термінів (максимум - два терміни), однак це стосується вже новообраних глав країни.

Головні зміни в проекті нової Конституції:

Президент Білорусі, який припинив виконання повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені на посаді.

У разі загибелі президента в результаті замаху, теракту, військової агресії або інших дій насильницького характеру вводиться надзвичайний або воєнний стан, і держоргани діють згідно з рішеннями Радбезу. Головувати в Радбезі в цьому випадку буде спікер Ради Республіки.

Президент Білорусі зможе вводити надзвичайний стан у разі спроб заколоту, масових та інших заворушень.

Президент може бути зміщений з посади Всебілоруськими народними зборами - у разі систематичного або грубого порушення Конституції або вчинення держзради, або іншого тяжкого злочину.

Президент Білорусі, який припинив виконання повноважень, зможе стати довічним сенатором.

У документі також закріплено статус Всебілоруських народних зборів.

Крім того, згідно з проектом Білорусь перестане бути нейтральною і без'ядерною країною.

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Протести в Білорусі проти режиму Лукашенка

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.