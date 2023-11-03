Ізраїль володіє набагато більш потужною військовою силою, проте "Хезболла" може залучити близько 20 тисяч штатних бійців, десятки тисяч резервістів, а також величезний арсенал потужної зброї.

Зростає стурбованість з приводу ризику того, що підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" в Лівані оголосить тотальну війну Ізраїлю, оскільки такий конфлікт буде на порядок масштабнішим і смертоноснішим, ніж війна Ізраїлю проти Хамасу в секторі Гази. Про це йдеться в аналітичній статті Sky News.

Зазначається, що до цього часу конфлікт "Хезболли" та Ізраїлю хоч і викликав тривогу, проте був далекий від рівня повномасштабної війни. Однак нещодавнє різке зростання бойових дій, включаючи перше використання вибухового безпілотника-смертника, цілком може змінити ці розрахунки.

"Останні дії "Хезболли" призвели до зростання напруженості на північному кордоні Ізраїлю до найвищого рівня за останні майже чотири тижні заворушень, що вже знаменує собою найсерйознішу кризу між двома сторонами з часів Ліванської війни 2006 року", - відзначає Sky News.

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Зараз увага зосереджена на сьогоднішній промові Хасана Насралли, лідера "Хезболли", яка стане його першим публічним висловлюванням з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС.

Аналітики відзначають, що Ізраїль володіє, безумовно, потужною військовою силою.

Однак "Хезболла" може залучити близько 20 000 штатних бойовиків, десятки тисяч резервістів, а також величезний арсенал потужної зброї – набагато більш потужної, ніж все, що є у ХАМАС. Сюди входять ракети з дальністю дії до 430 миль, а також ракети з високоточним наведенням - набагато більш точні і смертоносні, ніж ракети, що запускаються бойовиками ХАМАС.

Крім того, "Хезболла" має величезні запаси боєприпасів меншої дальності, а також озброєних дронів.

"Це означає, що будь-яка війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може виявитися набагато більш кривавою і небезпечною, ніж конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС", - підсумовують аналітики.

"Хезболла" та Ізраїль

Після нападу ХАМАС на Ізраїль угруповання "Хезболла" активізувало свої напади на північне прикордоння країни.

Водночас Ізраїль пригрозив масштабним ударом по Ірану, якщо "Хезболла" відкриє північний фронт.

У розвідці США стверджували, що Іран і його союзники намагаються уникнути відкритого конфлікту з Ізраїлем, так як прямі контратаки Ізраїлю проти Ірану можуть мати для нього руйнівні наслідки.

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