Тільки наївні можуть думати, що РФ зупиниться в Україні: в Італії назвали мету Путіна

Також Рим підтримав подальшу підтримку України.

Після завершення війни в Україні, РФ може не зупинити свою агресію. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час зустрічі зі своїм польським колегою у Варшаві, передає "Польське радіо".

"Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу", – заявив Крозетто.

Він додав, що Росія сьогодні суттєво відрізняється від тієї, яку Європа знала десять років тому. На тлі цього він закликав Європу посилювати свої спроможності для стримування на оборони на найвищому рівні.

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Крім того, Крозетто наголосив, що підтримка України є питанням державного інтересу всієї Європи. Також він заявив про важливість підтримки Польщі через те, що її територія є частиною східного кордону ЄС і НАТО.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час зустрічі наголосив на тому, що Україна наразі перебуває у складному становищі та потребує більшої підтримки. Він також заявив, що як Варшава, так і Рим готові робити більше для допомоги Києву.

Загроза для НАТО зі сторони РФ

Раніше з погрозами в бік Варшави виступив помічник президента РФ Микола Патрушев. Він зокрема заявив, що в разі війни з Польщею, РФ нібито може застосувати проти Польщі "весь арсенал" своїх сил і засобів. Він також заявив, що в разі такої конфронтації "польська державність припинить своє існування за два-три дні".

Зазначимо, що останнім часом у західних ЗМІ все частіше лунають заяви про можливий напад РФ на НАТО. Це відбувається на тлі посилення провокацій Москви у Європі. Зокрема CBC раніше відзначало, що Кремль може бачити політичне знищення НАТО як єдиний варіант для перемоги в Україні.

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