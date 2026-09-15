Патрушев заявив, що Польща зникне за 'два-три дні' у разі війни з Росією

Патрушев заявив, що в разі прямого військового конфлікту з Польщею Росія нібито застосує всі доступні сили та засоби.

Помічник президента РФ Микола Патрушев заявив, що Росія нібито може застосувати проти Польщі "весь арсенал" своїх сил і засобів, якщо Варшава вступить у військовий конфлікт із Москвою.

Про це Патрушев сказав в інтерв’ю російському виданню "Аргументы и факты", коментуючи заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про військові можливості країн, цитує пропагандистський ТАСС.

"У разі вступу Польщі у військові дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за два-три дні", – заявив він.

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Російський чиновник також заявив, що Сікорський нібито неправильно оцінює військовий потенціал РФ.

"Очільник польської дипломатії явно по-дилетантськи оцінює військову міць нашої країни, не бажаючи розуміти, що в ході спеціальної військової операції російські збройні сили не використовують весь свій потенціал", – сказав Патрушев.

Водночас він повторив традиційну для російської влади тезу про те, що Москва нібито не становить загрози для європейських країн.

Патрушев заявив, що у Варшаві "не хочуть чути" слова Володимира Путіна про відсутність у Росії намірів воювати з Європою.

Що раніше заявляв Сікорський

Раніше ЗМІ повідомляли, що Радослав Сікорський, виступаючи в Києві, говорив про можливість швидкої перемоги над Росією у разі її нападу на Польщу.

У відповідь представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала слова польського міністра "русофобією головного мозку", повідомили росЗМІ. У своїй заяві вона зазначила, що Сікорський нібито говорив про можливу швидку перемогу Польщі над Росією. Хоча насправді він говорив про потенційний конфлікт РФ з НАТО.

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