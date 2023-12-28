Від початку війни на Близькому Сході Ердоган поринув в емоційну антиізраїльську риторику.

Президент Туреччини Таїп Ердоган вважає, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нічим не відрізняється від Адольфа Гітлера. Відповідну заяву турецького лідера наводить Reuters.

Ердоган, який від самого початку ізраїльської операції в Газі критикує Ізраїль за надто жорстокі методи, у середу вибухнув новою порцією звинувачень. Він пообіцяв надати притулок в Туреччині західним науковцям, які "зазнають переслідувань" в Європі за критику дій Ізраїлю.

При цьому турецький президент назвав західні країни, які підтримують Ізраїль, співучасниками "воєнних злочинів", а дії ЦАХАЛу в Газі він порівняв із діями нацистів під час Голокосту.

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"Вони раніше погано говорили про Гітлера. А чим ви відрізняєтеся від Гітлера? Вони змушують нас сумувати за Гітлером. Чи є те, що робить цей Нетаньяху, меншим, ніж те, що робив Гітлер? Ні. Він багатший за Гітлера, він отримує підтримку Заходу. Зі США надходить різна підтримка. І що вони зробили з усією цією підтримкою? Вони вбили більше 20 тисяч жителів Гази", – сказав Ердоган.

Ізраїльський прем’єр Нетаньяху не залишився осторонь і відповів, що турецький президент точно не має права критикувати Ізраїль.

"Ердоган, який вчиняє геноцид проти курдів, який є світовим рекордсменом із ув’язнення журналістів, які виступають проти його правління, є останньою людиною, яка може проповідувати нам мораль", – сказав Нетаньяху.

Позиція Туреччини щодо війни в Газі

Як писав УНІАН, у війні в Газі Реджеп Ердоган став повністю на бік ХАМАС. Він неодноразово називав Ізраїль "терористичною державою", а бойовиків ХАМАСу – "борцями опору".

При цьому Ердоган досить жорстко критикував Європу за те, що вона надто відверто співчуває Ізраїлю після подій 7 жовтня, коли ХАМАС вбив 1300 ізраїльтян і викрав понад дві сотні заручників.

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