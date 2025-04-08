До виборів президента США ця оцінка не перевищувала 50%.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs заявив, що ціни на облігації вказують на те, що ринки вважають ймовірність укладення мирної угоди щодо України на рівні 70%.

Видання Reuters пише, що нинішня оцінка набагато вища, ніж до виборів президента США Дональда Трампа в листопаді 2024 року.

"Наше моделювання припускає, що поточна ринкова ціна мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% наразі", - йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.

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При цьому наголошується, що ця оцінка трохи нижча, ніж пік у 76% у лютому.

Війна в Україні - позиція сторін у переговорах

Президент США Дональд Трамп, який каже, що хоче, щоб його запам'ятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край трирічній війні в Україні, яку його адміністрація розглядає як проксі-війну між США і Росією.

Минулого місяця президент Володимир Путін заявив, що Росія в принципі підтримує пропозицію США про припинення вогню в Україні, але що бойові дії не можуть бути припинені доти, доки не буде вироблено або уточнено низку найважливіших умов.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що умови Путіна для припинення вогню нереалістичні, і звинуватив російського лідера в бажанні продовжувати війну.

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