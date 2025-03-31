Президент США заявив, що він "дуже злий" на Путіна, який не підписав мирну угоду, підтримувану Вашингтоном і Києвом.

Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за чотири місяці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна, послабивши надії на швидке досягнення угоди про припинення вогню в Україні.

Видання Bloomberg пише, що 31 березня облігації України показали найгірші результати серед індексів фіксованої дохідності ринків, що розвиваються.

Ціна доларової облігаційної позики України з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця боргові зобов'язання торгувалися за ціною понад 61 цент на тлі оптимізму, що Трамп зможе швидко врегулювати війну в Україні.

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Президент США заявив, що він "дуже злий" на Путіна, який не підписав мирну угоду, підтримувану Вашингтоном і Києвом, і пригрозив "вторинними митами" для покупців нафти, якщо російський лідер відмовиться від запропонованого припинення вогню.

"Схоже, це комбінація кількох моментів - люди знімають високі ризики через невизначеність у світі, можливо, реалістичніше оцінюють перспективи мирної угоди", - сказав старший стратег із суверенних ринків EM у RBC Bluebay Тімоті Еш.

Облігації України - останні новини

Вартість облігацій України різко зросла після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах на тлі зростаючих очікувань, що американський лідер швидко покладе край конфлікту. Однак після піку, досягнутого на початку лютого, ралі пішло на спад, оскільки інвестори ставлять собі питання, яку мирну угоду зрештою отримає Україна, особливо якщо країна і далі отримуватиме допомогу від США.

Крім того, ринки позитивно реагують на будь-які зрушення в бік довгострокового і міцного миру в Україні.

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