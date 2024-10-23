Президент США наголосив, що Росія не переможе у війні, яку розвʼязала проти України.

Президент США Джо Байден підтвердив, що Штати нададуть Україні 20 мільярдів доларів у вигляді кредитів. Вони будуть погашені за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

"Іншими словами, Україна може отримати допомогу, якої вона потребує зараз, без обтяження платників податків. Ці кредити підтримають народ України, який захищає та відновлює свою країну. І наші зусилля дають зрозуміти: тирани відповідатимуть за шкоду, яку вони завдають", – йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Американськй лідер зазначив, що цього літа очолював зусилля, спрямовані на те, щоб об'єднати країни G7 для надання Україні 50 мільярдів доларів в рамках Надзвичайної програми прискорення надходжень до бюджету, підкріпленої прибутками від іммобілізованих російських суверенних активів. За словами Байдена, після вторгнення Росії в Україну країни G7 вжили" рішучих заходів для арешту російських суверенних активів" і зобов'язалися, що ці активи залишатимуться арештованими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, якої завдала Україні.

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Крім того, Байден наголосив, що Росія не переможе у війні:

"Переможе народ України. Це ще одне нагадування Володимиру Путіну, що світ об'єднався навколо України – і Сполучені Штати та наші партнери по G7 продовжуватимуть стояти з нею на кожному кроці".

США нададуть Україні 20 млрд доларів кредиту: деталі

Президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 23 жовтня, що Сполучені Штати Америки вирішили надати Україні 20 млрд доларів кредиту. За його словами, це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

Видання Le Monde зазначало, що Сполучені Штати хочуть розділити цей кредит між економічною та військовою допомогою.

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