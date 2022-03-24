Також у "Групі семи" готові застосувати додаткові санкції, якщо це буде необхідно.

Лідери країн "Групи семи" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) налаштовані притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за війну проти України.

Про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками зустрічі у Брюсселі, опублікованій на сайті Європейської Ради.

"Ми зробимо все можливе, щоб притягнути президента Путіна, творців і прихильників цієї агресії, зокрема, режим Лукашенка в Білорусі, до відповідальності за їхні дії", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що з цією метою лідери "Групи семи" продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами в усьому світі.

"Ми підкреслюємо нашу рішучість запровадити суворі наслідки для Росії, у тому числі шляхом повного втілення економічних і фінансових заходів, які вже застосовано", - йдеться в заяві.

Окрім того, лідери G7 налаштовані тісно співпрацювати з урядами інших країн над впровадженням аналогічних санкцій, які вже застосовано з боку країн "Сімки", а також з метою недопущення ухиляння від санкцій або їхнього обходу, що може зменшити вплив санкцій.

"Ми доручаємо відповідальним міністрам у межах цілеспрямованої ініціативи відстежувати повне втілення санкцій і координувати відповіді у зв'язку з ухилянням від виконання санкційних заходів, зокрема щодо операцій з золотом Центрального банку Росії. Ми готові застосувати додаткові заходи, якщо знадобиться, продовжувати діяти в єдності, як ми це вже робимо", - зазначено в заяві.

Як повідомляв УНІАН, США запроваджують новий пакет санкцій щодо Російської Федерації. Заходи серед іншого торкнуться операцій із золотом: для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.

Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся сьогодні до учасників саміту G7 у Брюсселі. Він заявив, що через війну в Україні в багатьох країнах Азії, Африки та навіть Європи можуть виникнути проблеми з доступом до базових продуктів та цінами на продовольство.

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