Лідери країн "Групи семи" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) налаштовані притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за війну проти України.
Про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками зустрічі у Брюсселі, опублікованій на сайті Європейської Ради.
"Ми зробимо все можливе, щоб притягнути президента Путіна, творців і прихильників цієї агресії, зокрема, режим Лукашенка в Білорусі, до відповідальності за їхні дії", - наголошується в повідомленні.
Зазначається, що з цією метою лідери "Групи семи" продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами в усьому світі.
"Ми підкреслюємо нашу рішучість запровадити суворі наслідки для Росії, у тому числі шляхом повного втілення економічних і фінансових заходів, які вже застосовано", - йдеться в заяві.
Окрім того, лідери G7 налаштовані тісно співпрацювати з урядами інших країн над впровадженням аналогічних санкцій, які вже застосовано з боку країн "Сімки", а також з метою недопущення ухиляння від санкцій або їхнього обходу, що може зменшити вплив санкцій.
"Ми доручаємо відповідальним міністрам у межах цілеспрямованої ініціативи відстежувати повне втілення санкцій і координувати відповіді у зв'язку з ухилянням від виконання санкційних заходів, зокрема щодо операцій з золотом Центрального банку Росії. Ми готові застосувати додаткові заходи, якщо знадобиться, продовжувати діяти в єдності, як ми це вже робимо", - зазначено в заяві.
Як повідомляв УНІАН, США запроваджують новий пакет санкцій щодо Російської Федерації. Заходи серед іншого торкнуться операцій із золотом: для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.
Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся сьогодні до учасників саміту G7 у Брюсселі. Він заявив, що через війну в Україні в багатьох країнах Азії, Африки та навіть Європи можуть виникнути проблеми з доступом до базових продуктів та цінами на продовольство.