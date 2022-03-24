Президент вважає, що за цією війною може прийти глобальна продовольча криза,

Президент Володимир Зеленський заявляє, що через війну в Україні у багатьох країнах Азії, Африки і навіть Європи можуть виникнути проблеми з доступом до базових продуктів.

Про це глава держави сказав у зверненні до учасників саміту "G7".

Він підкреслив, що українські міста - Маріуполь, Харків, Чернігів, Охтирка та інші – виглядають так, ніби сталася глобальна катастрофа.

А дороги з цих міст, якими рятувалися люди, нагадують знімальний майданчик постапокаліптичного фільму із сотнями спалених та розстріляних автомобілів.

"Але це дійсно так: сталася глобальна катастрофа! Росія знищила глобальну архітектуру безпеки, нанесла потужний удар по міжнародним відносинам. Але це тільки початок. За цією війною може прийти глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок", - зазначив Зеленський.

На його думку, в багатьох країнах Азії, Африки, навіть у Європі можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство.

"Це однозначно завершиться політичною дестабілізацією. Може, в цьому також – мета російського керівництва? Мені це невідомо", - додав президент України.

Раніше в НБУ попередили, що, якщо бойові дії в Україні затягнуться і посівна кампанія провалиться, світ чекає серйозний сплеск цін на продовольство.

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