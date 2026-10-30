Пєсков заявив, що припинення вогню нібито стане "перепочинком" для України.

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається припиняти бойові дії проти України, оскільки це нібито "дасть українській стороні можливість відновити сили". Його слова цитують російські ЗМІ.

За словами Пєскова, підготовка до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає, що Москва погодилася на будь-яке припинення вогню.

"Підготовка до переговорів не передбачає жодних взятих на себе зобов’язань щодо обмеження бойових дій. Ми неодноразово самі заявляли, що виступаємо проти припинення вогню, яке дасть українцям перепочинок", – сказав прес-секретар Путіна.

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Крім того, Пєсков заявив, що домовленості щодо проведення гуманітарної операції в Алешках – це окремий випадок. За його словами, неможливо проектувати це на весь процес врегулювання війни.

Чи готова РФ обговорювати з Україною питання окупованих територій

Раніше прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що тема територіальних питань може стати предметом майбутніх тристоронніх переговорів про припинення війни Росії проти України. Він додав, що очікується "дуже серйозна розмова, яка охоплюватиме величезну кількість деталей".

Також Пєсков заявив, що російська сторона не хотіла б обговорювати ці деталі публічно, оскільки вважає, що це зашкодить потенційному майбутньому мирному процесу.

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