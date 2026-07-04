Путін під тиском: війну публічно критикують найвпливовіші представники режиму, - The Hill

Ситуація в Росії стала настільки поганою, що згорнути війну вимагає вже навіть оточення диктатора.

У Росії дедалі частіше лунає публічна критика на адресу президента Володимира Путіна, що ще донедавна було майже неможливим. Як пише видання The Hill, причиною стали накопичені економічні проблеми, дефіцит пального, зростання інфляції, удари по російській енергетичній інфраструктурі та великі втрати армії у війні проти України.

Економіст Володимир Мілов, який раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики РФ, а нині перебуває в еміграції, вважає, що ситуація стрімко погіршується. За його словами, те, що відбувається в Росії зараз, "це криза".

"Те, що ми бачимо зараз, – це надзвичайне прискорення публічних визнань того, що ми у біді", - сказав опозиціонер.

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Однак куди більш показовими у цьому плані є заяви впливових представників самого ж путінського режиму. Так, Герман Греф, який був міністром економіки під час перших двох президентських строків Путіна, а зараз є головою найбільшого банку країни – "Сбербанку" - і заголом залишається одним із найвпливовіших представників російської еліти, нещодавно відкрито заговорив про необхідність завершення війни.

"Я не думаю, що є хоч одна людина, яку зараз хвилює щось більше, ніж якнайшвидше завершення бойових дій, це очевидно", - сказав він, коментуючи економічні негаразди Росії.

The Hill наголошує, що важливим чинником тиску на Кремль стали успіхи України у сфері далекобійних безпілотників і ракетних технологій. Українські удари дедалі частіше вражають цілі в окупованому Криму та на території Росії, завдаючи не лише матеріальної, а й психологічної шкоди. Пересічні росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни: стикаються з перебоями у постачанні пального, високими цінами, чергами на заправках і змушені відмовлятися від відпочинку в Криму.

Водночас аналітики припускають, що Путін може отримувати викривлену інформацію про реальний стан справ на фронті. Зокрема, згадується витік карти Міноборони РФ, на якій були позначені як захоплені ті населені пункти, що фактично залишалися під контролем України.

Війна в Україні: стратегічний вимір

Як писав УНІАН, Володимир Путін уперше визнав, що українські удари дронами та ракетами створюють серйозні проблеми для Росії, що свідчить про зміну риторики Кремля.

Британський експерт Геміш де Бреттон‑Гордон зазначає, що дефіцит пального й перебої з електропостачанням у Криму стали безпрецедентним сигналом втрати контролю над регіоном. Удари по нафтовій інфраструктурі та значні втрати на фронті змушують Кремль шукати вихід між подальшою ескалацією та переговорами, аби уникнути повної поразки.

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