Угорщина різко скасувала візит глави МЗС Німеччини до країни.

Між Німеччиною та Угорщиною виник конфлікт через візит прем'єр-міністра країни Віктора Орбана до Москви та його зустрічі з Володимиром Путіним. Як пише Bloomberg, Угорщина різко скасувала запланований візит глави МЗС Німеччини Анналени Бербок після того, як німецький канцлер Олаф Шольц обрушився з критикою на Орбана за візит до Москви.

"Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів, але угорський уряд скасував зустріч у п'ятницю ввечері, на подив німецького уряду, за словами офіційного представника в Берліні", - пише видання.

Раніше в п'ятницю Шольц заявив журналістам, що Орбан не повідомив його заздалегідь про свої плани на поїздку. "Європейську раду з точки зору зовнішньої політики представляє Шарль Мішель, а не Угорщина", - сказав Шольц, маючи на увазі президента Європейської ради.

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Мішель також зробив публічне попередження перед поїздкою Орбана, щоб дати зрозуміти, що прем'єр Угорщини не говорить від імені Брюсселя, після того, як він не зміг зв'язатися з угорськими офіційними особами і підтвердити поїздку, повідомило одне з джерел.

Візит Орбана до Москви - що відомо

У п'ятницю, 5 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним. Водночас у Євросоюзі заявили, що Орбан здійснює візит до Москви винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, і під час нього не представляє Європейський союз.

При цьому багато європейських дипломатів жорстко відреагували на цей візит Орбана.

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