Президент зазначив, що таке рішення - це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору і європейське офіційне ставлення до Росії повністю збігалися.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визнання Естонією влади в Росії терористичною: продовжимо роботу, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії – її парламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору і європейське офіційне ставлення до Росії повністю збігалися", - наголосив президент.

Відео дня

Зеленський підкреслив, що терор має отримувати всі види реакції – на полі бою, санкційну та юридичну.

Він подякував Естонії за таку реакцію.

"Ми продовжимо роботу на всіх рівнях, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення", - сказав глава держави.

Визнання РФ державою терористом: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнає російський режим терористичним.

Сьогодні, 18 жовтня, парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним.

Документ підтримали 88 естонських депутатів. Голосів "проти" чи "утримався" не було.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму, діям якої потрібно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації", – йдеться в проєкті документу.