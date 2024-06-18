Він знову нагадав, що підтримка України - це не благодійність.

Китай, Північна Корея та Іран підтримують війну РФ проти України, вони хочуть, щоб Сполучені Штати Америки і НАТО зазнали поразки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном в Естонії. "Якщо вони доб'ються успіху в Україні, це зробить нас більш уразливими, а світ - більш небезпечним. Тому наша підтримка України - це не благодійність. Вона відповідає нашим власним інтересам безпеки", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що всі хочуть припинення війни, однак російська окупація України та капітуляція перед Путіним не дасть безпеку та мир. Також він очікує, що на саміті НАТО європейські союзники та Канада запропонують більшу фінансову та військову підтримку України .

Відео дня

"І що лідери погодяться, що НАТО візьме на себе провідну роль у координації безпекової допомоги та навчання для України. Усе це зменшить навантаження на Сполучені Штати", - додав генсек.

Столтенберг іде з посади

Як відомо, у жовтні закінчується термін контракту чинного генерального секретаря НАТО. Він вступив на посаду ще в жовтні 2014 року.

Сьогодні Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу можуть погодити на цю посаду нідерландського прем'єра Марка Рютте.

Вас також можуть зацікавити новини: