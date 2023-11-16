Опитування показало, що 48% людей в РФ підтримують мирні переговори. Це найвищий показник з початку війни.

Число росіян, які виступають за мирні переговори, різко зросло. Про це свідчать дані нового опитування, проведеного 21-29 жовтня, повідомляє Bloomberg.

Згідно з опитуванням, майже половина росіян хочуть, щоб Володимир Путін почав переговори про припинення війни в Україні.

Близько 48% респондентів погодилися, що настав час переговорів про мирну угоду - це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. При цьому 39% опитаних висловилися за продовження війни.

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Згідно з дослідженням, майже три чверті заявили, що підтримають Путіна, якщо він завтра підпише мирну угоду. Ці цифри зросли тільки у вересні минулого року, коли РФ оголосила про мібілізацію 300 000 осіб. Також виник страх перед майбутнім призовом: 58% заявили, що виступають проти повторної мобілізації.

Видання зазначає, що очевидне зростання суспільного невдоволення навряд чи вплине на Путіна. Він не виявив готовності покласти край вторгненню навіть незважаючи на те, що російські війська зазнали величезних втрат і неодноразово були змушені відступати.

"Оскільки Путін готується балотуватися на п'ятий президентський термін, Кремль запровадив найжорсткіші репресії проти інакомислення за останні десятиліття, ув'язнюючи опонентів і оголошуючи критику війни поза законом", - резюмує Bloomberg.

Вибори президента в РФ

Восьмі вибори президента Росії мають відбутися 17 березня 2024 року.

За даними Reuters, Путін вирішив балотуватися на новий 6-річний президентський термін, проте офіційного підтвердження цьому досі немає. Незважаючи на це, багато іноземних дипломатів та чиновників очікують, що він залишиться при владі на все життя.

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