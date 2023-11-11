Президент Франції заявив, що для України "ще не настав" час сідати за стіл переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обов'язком його країни є допомогти Україні у відбитті російської агресії. Але, додав він, може настати час для "чесних і хороших переговорів" з Москвою.

В інтерв'ю BBC Макрон сказав, що якщо Росії дозволять виграти війну проти України, "у вас з'явиться нова імперська держава" в Європі, яка може загрожувати іншим державам колишнього СРСР, таким як Грузія і Казахстан, а також усьому європейському континенту.

"Тому що Росія, безумовно, займається імперіалізмом і колоніалізмом [в Україні]", - сказав глава французької держави.

Говорячи про обов'язок Франції і всіх країн підтримувати Україну в її захисті від російського вторгнення, Макрон зазначив, що наступний місяць буде вирішальним для України в контексті спроб повернути в ході контрнаступальних операцій захоплені території.

Президент Франції заявив, що для України "ще не прийшов" час сідати за стіл переговорів, і підкреслив, що рішення про переговори буде одноосібним рішенням Києва.

При цьому Макрон додав, що може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

Переговори з РФ - новини

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що представники США і ЄС нібито почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. У публікації зазначалося, що Україна нібито має час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні дискусії про мирні переговори.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що хтось із лідерів країн Євросоюзу, США чи інших партнерів тиснув на нього з приводу переговорів. Разом із тим, він запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив, якщо в їх основі лежить повне виведення російських військ з суверенної території України.

Тим часом, секретар РНБО Олексій Данілов також зазначив, що міжнародні партнери не схиляють українську владу до "мирних переговорів" з Росією. Він додав, що Україна буде вирішувати це питання самостійно, але зрозуміло, що ніяких переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним не може бути. Олексій Данілов також пояснив, чому мирні переговори з РФ зараз неможливі. Він зазначив, переговори нібито про мир потрібні Росії, щоб накопичити сили для нової фази війни.

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