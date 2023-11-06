Диктатор залишиться при владі мінімум до 2030 року.

Путін залишиться при владі після 2024 року, адже вирішив балотуватися на новий термін. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Путін, якому Борис Єльцин передав президентський пост у 1999 році, вже займає пост президента довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна, випередивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва.

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Попри те, що 7 жовтня Путіну виповнився 71 рік, він вирішив продовжити своє правління ще на 6 років.

Джерела агентства повідомили, що новини про рішення Путіна вже просочилися і що радники зараз готуються до передвиборної кампанії і виборів Путіна.

Для Путіна, рейтинг схвалення якого, як показують опитування громадської думки, всередині Росії становить 80%, вибори є формальністю, якщо він балотується: за підтримки держави, державних ЗМІ і майже повної відсутності інакомислення в суспільстві він напевно переможе.

"Рішення прийнято - він буде балотуватися", - повідомило одне з джерел, знайомих з плануванням.

Інше джерело, також знайоме з мисленням Кремля, підтвердило, що рішення прийнято і радники Путіна готуються до участі Путіна у виборах.

Іноземне дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, повідомило агентству, що Путін прийняв рішення нещодавно і що оголошення буде зроблено найближчим часом.

Вибори в Росії

Восьмі вибори президента РФ повинні пройти 17 березня 2024 року.

Досі немає конкретного підтвердження планів Путіна балотуватися на президентських виборах наступного року. Незважаючи на це, багато іноземних дипломатів та чиновників очікують, що він залишиться при владі на все життя.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів. У вересні він заявив, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто не зможе з ним конкурувати.

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