Президент Франції заявив, що це питання буде обговорюватися з новою адміністрацією США.

Прискорення ядерної програми Ірану наближає весь світ до критичної точки - до точки неповернення, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він також наголосив, що Іран є головною стратегічною проблемою і викликом безпеці" на всьому Близькому Сході.

Саме тому для нього це буде пріоритетним питанням у діалозі з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа, пише L'Orient Le Jour.

"Це головний стратегічний виклик для Франції, європейців, усього регіону і далеко за його межами", - заявив Макрон, виступаючи перед французькими послами.

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Що ще відомо про ядерну програму Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран різко збільшує збагачення урану до рівня, близького до збройового. За словами голови Агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, цей крок, безсумнівно, викличе ще більшу тривогу в західних столицях.

Крім того, в Ірану є плани встановити ще більше центрифуг для збагачення урану. Більш високі потужності зі збагачення означають, що Іран зможе збагачувати уран швидше, що потенційно збільшує ризик ядерного розповсюдження.

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