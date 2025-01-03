Зазначається, що зустріч у Білому домі не була викликана новими розвідданими і не мала на меті завершитися чітким рішенням Байдена.

Президент США Джо Байден обговорював можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану на випадок, якщо Тегеран наблизиться до створення бомби. Про це пише Axios.

"Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив президенту Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня (день інавгурації Трампа, – ред.)", – повідомляє видання з посиланням на три поінформовані джерела.

Зазначається, що сталося це кілька тижнів тому, проте до цього часу зустріч залишалася в таємниці. Удар США по ядерній програмі Ірану був би величезною авантюрою з боку американського президента, який пообіцяв, що не дозволить Ірану розробити ядерну зброю, але який також ризикує передати новий конфлікт своєму наступнику.

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Байден і його команда з національної безпеки обговорювали різні варіанти і сценарії розвитку подій, але президент не прийняв жодного остаточного рішення.

Американський чиновник, обізнаний з питанням, сказав, що зустріч у Білому домі не була викликана новими розвідданими і не мала на меті завершитися чітким рішенням Байдена. Вона була частиною обговорення сценарію того, як США повинні реагувати, якщо Іран здійснить такі кроки, як збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня.

Інше джерело повідомило, що наразі в Білому домі не ведуться активні дискусії щодо можливих військових дій проти ядерних об'єктів Ірану.

При цьому деякі з ключових помічників Байдена стверджують, що дві тенденції – прискорення ядерної програми Ірану і ослаблення Ірану і його маріонеток у війні з Ізраїлем – можуть спонукати Байдена до завдання удару.

Неназваний американський чиновник сказав, що Джейк Салліван не давав Байдену жодних рекомендацій з цього питання, а лише обговорював планування сценаріїв. У Білому домі від коментарів відмовилися.

Ядерна програма Ірану

Іран довгий час заперечував, що прагне створити ядерну зброю. Тегеран неодноразово наголошував, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.

Проте в останні місяці в Ірані почали публічно говорити про можливість зміни ядерної доктрини країни. Зокрема влада Ірану заявила, що 2025 рік буде ключовим для вирішення ядерного питання.

Раніше WSJ також писало, що майбутній президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання авіаудару по ядерних об'єктах Ірану. За словами співрозмовників видання, розробляється стратегія "максимального тиску 2.0" на Тегеран.

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