Донорами безпеки для України є США та Європейський Союз, наголошує президент.

Президент Володимир Зеленський вважає, щл європейських гарантій безпеки Україні недостатньо. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пресконференції у Брюсселі після саміту лідерів країн-членів ЄС.

"Я вважаю, Європейських гарантій буде недостатньо Україні. І це не можливо обговорювати тільки з європейськими лідерами. Тому що для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні - це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Сполучених штатів Америки, і європейських лідерів", - зазначив глава держави.

Він зауважив, що на шляху до НАТО Україна поки не в альянсі, але також хоче мати гарантії безпеки, і саме їх може обговорювати окремо як з США, так і з Європою.

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"Це не значить, що в них має бути якесь непорозуміння. Ні", - підкреслив Зеленський.

За його словами, для України зараз дуже важливо піднімати питання контингенту, питання зброї, питання ППО, питання далекобійності тощо. Український президент додав:

"Є речі, які потрібно піднімати з Європою. Є речі, які треба піднімати зі Сполученими Штатами Америки…. Це все є наші головні союзники. США - як головний донор. І другий донор - Європейський Союз. Донори - я не про зброю, а в цілому - донори безпеки для України. І ці речі ми обговорюємо".

Посилення допомоги Україні

У Плані перемоги України запрошення країни до НАТО стоїть першим пунктом. Це, на думку президента Зеленського, має посилити майбутню переговорну позицію України.

За інформацією Офіса президента України, у Брюсселі відбулася зустріч Володимира Зеленського і генерального секретаря НАТО Марка Рютте, під час якої обговорили посилення ППО та гарантії безпеки для України.

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