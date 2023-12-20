Правила охоплюють перевірку нелегальних мігрантів, коли вони прибувають до ЄС, процедури розгляду заявок на надання притулку тощо.

Європейський Союз досяг згоди щодо нових правил, призначених для більш рівномірного розподілу витрат і роботи з прийому мігрантів, а також обмеження кількості людей, які прибувають. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, представники Європейського парламенту та урядів країн Євросоюзу досягли згоди після нічних переговорів щодо законів під загальною назвою "Новий пакт про міграцію та притулок", який має набути чинності наступного року.

"Правила охоплюють перевірку нелегальних мігрантів, коли вони прибувають до Європейського Союзу, процедури розгляду заявок на надання притулку, правила визначення країни ЄС, відповідальної за розгляд заявок, і способи врегулювання криз", - повідомляє ЗМІ.

Зазначається, що передбаченою системою перевірки обумовлена можливість відрізнити тих, хто потребує міжнародного захисту, від тих, хто її не потребує.

Так, людей, чиї заявки на надання притулку мають низькі шанси на успіх, як-от осіб з Індії, Тунісу чи Туреччини, можуть не допустити до ЄС і затримати на кордоні, так само як і людей, яких вважають загрозою безпеці. Також прискориться обробка заявок.

Українські біженці в Європі

Раніше УНІАН повідомляв, як змінюється міграційна політика Заходу щодо українців. Захід починає "втомлюватись" від допомоги українським біженцям, але кожна країна цю "втому" долає по-своєму.

Також УНІАН повідомляв, що Німеччина уріже виплати всім біженцям. Українці не стануть виключенням. Так, до цього шукачі притулку могли претендувати на отримання допомоги після 18 місяців перебування в Німеччині. Тепер цей термін збільшено до 36 місяців. При цьому розмір допомоги для безсімейних біженців скоротили до 92 євро на місяць.

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