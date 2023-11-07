Влада не приховує, що хоче зробити німецьку систему соціального захисту менш привабливою для мігрантів.

Влада Німеччини після тривалих суперечок між федеральним центром і регіонами погодила новий порядок розподілу витрат на розселення і утримання біженців. Для самих біженців передбачено скорочення розміру допомоги, повідомляє DW.

Так, прохачі притулку раніше могли претендувати на отримання допомоги після 18 місяців перебування в Німеччині. Тепер цей термін збільшено до 36 місяців. При цьому розмір допомоги для безсімейних біженців буде скорочено на 92 євро на місяць, також буде скорочено обсяг безкоштовних медичних послуг.

Виділені в окрему категорію біженці з України та інші мігранти, що знаходяться під захистом ФРН, якщо вони після закінчення 36 місяців все ще будуть проживати в наданих місцевою владою гуртожитках, будуть отримувати гроші на харчування лише в розмірі, "який їм дійсно необхідний".

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В цілому на утримання одного біженця федеральний уряд планує витрачати 7500 євро на рік. Йдеться про гроші, які Берлін виділятиме місцевій владі для покриття витрат на гуртожитки, харчування та інші питання, пов'язані з прийомом і розміщенням біженців.

За словами міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера, ці скорочення не тільки заощадять гроші федеральній і місцевій владі, але також "послаблять привабливість соціальної держави Німеччина" для мігрантів.

Українські біженці в Європі - останні новини

Як писав УНІАН, у більшості українців, які вимушено перебувають у Німеччині через війну, залишається 494 євро (19,1 тис грн) на місяць після оплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням в країні. Аналогічне опитування в Польщі показало, що у 59% громадян України після оплати всіх витрат на проживання в Польщі залишається майже в 4,5 рази менше – близько 111 євро.

Також ми розповідали, що Швейцарія продовжила статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року. Водночас було визначено мету щодо інтеграції біженців на ринку праці. До кінця 2024 року 40% працездатних осіб зі статусом захисту S повинні бути працевлаштовані.

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