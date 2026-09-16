ЄС вимагає пояснень від Франції через російського мільярдера, - Politico

Під час закритого засідання посли ЄС не змогли дійти згоди щодо виключення Усманова з чорного списку.

У Франції є тиждень, щоб запевнити інші країни ЄС, що її прагнення виключити мільярдера Алішера Усманова зі списку санкцій не призведе до хаосу, який підірве обмеження щодо Москви. Про це пише Politico.

Зазначається, що посли ЄС під час закритого засідання не змогли дійти згоди щодо виключення Усманова з чорного списку. Дипломати та чиновники, які брали участь в обговоренні, повідомили, що тепер Париж, який застав колег зненацька, підтримавши виключення Усманова, має пояснити, чому цей крок не створить небезпечного прецеденту. Посли знову зберуться 22 вересня.

"Якщо Франція піде цим шляхом, з’являться й інші країни зі своїми олігархами, яких слід виключити зі списку… [тоді] картковий будиночок почне руйнуватися", - заявив високопоставлений чиновник ЄС.

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При цьому міністерства закордонних справ обговорюють це питання з Парижем, повідомили два дипломати з ЄС, які висловили скептицизм щодо цього кроку в той час, коли Москва активізує удари по цивільній інфраструктурі України та погрожує сусіднім країнам. Один із них сказав:

"Ведуться переговори щодо пошуку рішення. Росія не дала нам жодних підстав для виключення кого-небудь зі списку санкцій".

Спочатку Париж представив свою підтримку Усманова, який перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії та Києва з початку війни, як поступку Словаччині - яка давно виступала за його виключення зі списку.

Однак згодом французькі чиновники та дипломати отримали інструкції з Єлисейського палацу, в яких визнавалося, що у Парижа є "конкретна проблема національної безпеки, і він бажає позитивно відреагувати на прохання міжнародних партнерів, які звернулися до нас щодо Усманова".

Санкції проти РФ

14 вересня Комітет Палати представників США з питань регламенту схвалив двопартійний законопроект, спрямований на посилення санкцій проти Російської Федерації через її війну проти України.

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