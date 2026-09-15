'Пекельні' санкції США проти Росії все ближче: законопроєкт Грема подолав важливий етап

Документ надасть Трампу можливість блокувати активи Путіна та окремих російських військових командирів.

Комітет Палати представників США з питань регламенту 14 вересня схвалив двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення санкцій проти Російської Федерації через її війну проти України, пише The Hill.

Законопроєкт, одним із головних прихильників якого був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, дозволить президенту США Дональду Трампу запроваджувати санкції проти осіб, які діють в інтересах російського уряду, якщо вони перешкоджають мирним переговорам з Україною, порушують досягнуту мирну угоду або намагаються підірвати український уряд.

Документ також надасть Трампу можливість запроваджувати візові обмеження та блокувати активи Володимира Путіна, окремих російських військових командирів, а також "будь-яких іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію" російським військовим.

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Крім того, законопроєкт дозволить США підвищити до 500% мита на товари з Росії та країн, які "свідомо здійснюють обмін російським ураном і нафтопродуктами".

Схвалення документа комітетом Палати представників, імовірно, відкриває шлях до голосування за нього всім складом палати вже цього тижня, повідомляють американські ЗМІ. Минулого місяця Сенат ухвалив законопроєкт переважною більшістю – 86 голосами проти 11.

Сенаторка Джин Шахін, яка є провідною демократкою в Комітеті Сенату із закордонних відносин, назвала інформацію про можливе голосування Палати представників "чудовою новиною" та наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту.

"Українські цивільні й надалі гинуть через військову машину Путіна, а цей законопроєкт завдає серйозного удару по фінансах Кремля. Зараз саме час його ухвалити й змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – заявила Шахін.

Палата представників має піти на семитижневі канікули після завершення роботи в четвер. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон 14 вересня заявив журналістам, що може прискорити розгляд законопроєкту про санкції проти Росії за процедурою, яка передбачає його підтримку щонайменше двома третинами членів Палати представників.

Санкції США проти Росії - останні новини

Наприкінці липня Сенат США підтримав законопроект Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Рішення ухвалили невдовзі після зустрічі президента України Володимира Зеленського із сенаторами в Капітолії та через кілька годин після похорону самого Грема у Вашингтоні.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловив спдівання, що Нижня палата парламенту США схвалить "санкції Грема" цього тижня.

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