У своїй заяві комісар ЄС не надала ніяких подробиць про будь-яку інформацію, яка могла б послужити причиною її попередження.

Європа може очікувати "величезного ризику терористичних атак" в найближчі дні, оскільки війна між Ізраїлем і палестинською організацією ХАМАС триває, попередила комісар з внутрішніх справ Європейського Союзу.

За даними RFI, комісар ЄС з внутрішніх справ Ільва Йоханссон особливо попередила, що подібні напади можуть статися під час різдвяних свят, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"В умовах війни між Ізраїлем і ХАМАСом і поляризації, яку вона викликає в нашому суспільстві, а також наближення курортного сезону існує величезний ризик терористичних атак в Європейському Союзі", - заявила вона.

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У своїй заяві комісар ЄС не надала ніяких подробиць про будь-яку інформацію, яка могла б послужити причиною її попередження.

Йоханссон, чиє завдання включає питання безпеки та імміграції, заявила, що Європейська комісія виділить додатково 30 мільйонів євро на забезпечення безпеки в уразливих районах по всьому блоку, особливо в місцях, де розташовані важливі релігійні пам'ятки.

Теракти в Європі - деталі

Попередження послідувало за поточним розслідуванням французької влади щодо смертельного нападу у вихідні дні біля Ейфелевої вежі в Парижі. Нападник, який, як повідомляється, перед нападом присягнув на вірність екстремістському угрупованню "Ісламська держава", зарізав туриста і поранив молотком ще двох.

Раніше в цьому місяці був зафіксований ще один теракт у французькому місті Арас. Чоловік, якого підозрювали в ісламському радикалі, зарізав свого колишнього вчителя і поранив ще трьох людей.

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