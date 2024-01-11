Президент Румунії Клаус Йоганніс не зможе повторно балотуватись у своїй країні.

Президент Румунії Клаус Йоганніс хоче замінити Шарля Мішеля на посаді голова Європейської Ради, коли той балотуватиметься на виборах до Європарламенту. Серед кандидатів на посаду голови Євроради є навіть проросійський лідер Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Йоганніс приєднується до невеликого списку претендентів на цю посаду. Серед кандидатів раніше називали експрем’єра Італії Маріо Драгі та очільника МЗС Люксембургу Ксав'є Беттеля.

Зазначається, що цього року завершується другий президентський термін румунського лідера і він не має права балотуватися знову. За оцінкою агентства, йому буде нелегко отримати посаду очільника Євроради, якщо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишиться на другий термін. Це пов'язано з тим, що вони обоє є членами правоцентристської Європейської народної партії.

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Представник офісу Йоганніса відмовився коментувати плани румунського президента.

Також джерела Bloomberg розповідають, що Драгі не зацікавлений у роботі в ЄС, а Ксав'є Беттель у понеділок в інтерв'ю RTL заявив, що поки що він не є кандидатом на будь-які посади в ЄС і хоче залишитися у своїй країні.

Йоганніс та відносини з Україною

У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський відвідав Румунію і підписав з Йоганнісом двосторонню декларацію про ключові напрямки взаємодії між країнами.

Як повідомив Зеленський, Румунія від початку повномаштабної загарбницької війни Росії надала Україні оборонну, політичну, гуманітарну та економічну допомогу.

На початку цього року Йоганніс вже встиг поговорити с українським лідером. Лідери двох держав домовилися розпочати консультації стосовно двосторонніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації "Групи семи" та України,

Варто додати також, що за президентства Йоганніса на території Румунії вирішили створити центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, а такоє центр з обслуговування та ремонту.

Крім того повідомлялось, що Румунія має намір зіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни з Росією.

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