Бухарест вже озвучив свою пропозицію компанії Lockheed Martin.

У Румунії може з'явитися центр з обслуговування та ремонту винищувачів F-16. Відповідне рішення вже надійшло американській компанії Lockheed Martin.

Румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку перебуває з візитом у США. Він нагадав, що в країні відкриється європейський навчальний центр F-16, де навчатимуть українських пілотів.

"Ми обговорили створення на території Румунії центру з технічного обслуговування та ремонту F-16. Вже є співпраця з Lockheed Martin по системі обслуговування, але ми хочемо трохи розширити сферу інтересів", – поділився румунський політик.

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У Румунії відкриється центр підготовки ЗСУ на F-16 - останні новини

10 жовтня президент Володимир Зеленський під час візиту до Бухареста заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

7 листопада до Румунії для проведення навчань переправили перші винищувачі F-16, які педназначены для України. В цілому Нідерланди повинні поставити від 12 до 18 винищувачів.

За словами спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Гната, українській армії необхідно близько 150 винищувачів F-16.

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