Президенти домовилися почати обговорення безпекових гарантій для України з боку Румунії.

Україна прагне подвоїти фізичні обсяги свого експорту через Румунію. Завдання вже вдалося виконати на половину. Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє Офіс президента України.

"Глава держави акцентував, що оголошене торік стратегічне партнерство України та Румунії вже наповнюється конкретними досягненнями. За його словами, експорт української продукції через Румунію збільшився з 2 млн тонн до понад 3 млн тонн на місяць", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових 4 млн тонн.

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Крім того, Зеленський відзначив важливість рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Він подякував Румунії за підтримку цього рішення та готовність ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції.

Водночас президент Румунії високо оцінив ухвалене Україною законодавство щодо національних меншин.

Зеленський поінформував його про продовження російського повітряного терору та необхідність подальшої роботи з партнерами для посилення української системи протиповітряної оборони.

"Було також обговорено двосторонню оборонну співпрацю, зокрема аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16", - зазначається у повідомленні.

Зауважується також, що лідери двох держав домовилися розпочати консультації стосовно двосторонніх безпекових гарантій у межах Спільної декларації "Групи семи" та України, ухваленої у Вільнюсі.

Ситуація на українському кордоні

Як повідомляв УНІАН, 6 січня уряд Польщі уклав угоду з фермерами для завершення блокади українського кордону польськими аграріями. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв, серед яких збереження низьких податків, надання субсидій та пільгових кредитів для фермерів.

Того ж вечора польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється тепер у звичайному режимі.

7 січня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, зокрема, що після розблокування польськими перевізниками пункту пропуску "Медика – Шегині" зростає інтенсивність руху вантажного транспорту.

Водночас заблокованими залишаються ще три напрямки "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Ягодин – Дорогуськ", де протестують польскі перевізники.

За словами Демченка, на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною рух для вантажівок не блокується.

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